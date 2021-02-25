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США предостерегли армянских военных от вмешательства в политику

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Нед Прайс
Нед Прайс
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Госдепартамент США предостерег армянских военных от вмешательства в политику страны. Заявление представителя американского департамента Неда Прайса передает РИА Новости.

«Мы напоминаем всем сторонам о базовом демократическом принципе, что вооруженные силы государств не должны вмешиваться во внутреннюю политику», — сказал Прайс. Он призвал лидеров конфликта разрешить разногласия мирно и избегать любой эскалации и насилия.

По словам Прайса, США поддерживают демократические процессы в Армении, ее суверенитет и внимательно следят за ситуацией. При этом Госдеп не пришел к выводу, имела ли место в Армении попытка государственного переворота.

25 февраля военное руководство Армении потребовало отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он назвал это попыткой переворота. Служба национальной безопасности встала на сторону премьера.

На улицах Еревана митингуют сторонники и противники Пашиняна. Протесты продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Пашинян заявил, что чист перед народом.

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