В США на видео про успехи «Искандеров» заметили «удар» по больнице в Сирии

В ролике Минобороны России, посвященном «успешному» применению ракетного комплекса «Искандер» в Сирии и опубликованном в Twitter РИА Новости, заметен «удар» по больнице в городе Аазаз, совершенный в феврале 2016 года, пишет The Drive.

Минобороны России прокомментировало заявление Пашиняна об "Искандерах"https://t.co/1wMbKp5AYU pic.twitter.com/KOVOiiTBcX — РИА Новости (@rianru) February 25, 2021

«В то время Министерство обороны России намекало, что эти и другие связанные с ними обвинения [в нанесении удара российской стороной] были полностью сфабрикованы отдельными лицами в Турции», — напоминает американское издание, ссылаясь на соответствующий твит российского военного ведомства.

#SYRIA Messages on allegedly destroyed hospitals & schools in #Azaz dated Feb.10 and #Idlib dated Feb.15 of same origin:“#Gaziantep. Turkey” — Минобороны России (@mod_russia) February 16, 2016

В публикации, в частности, утверждается, что ролик, размещенный (с пометкой mil.ru) РИА Новости, «включает в себя то, что выглядит как кадры преднамеренного удара по больнице в сирийском городе Аазаз недалеко от турецкой границы». Издание уверяет, что видео, вероятно, снято с инфракрасной камеры беспилотника, что не оставляет сомнений в том, что поражаемый объект является намеченной целью.

By publishing a video of an Iskander strike in response to claims the missile wasn’t effective, the Russian MoD seems to have inadvertently demonstrated that it was targeting hospitals in Syria as early at 2016. https://t.co/NkzDTuePY1 — Nick Waters (@N_Waters89) February 26, 2021

The Drive отмечает, что представленный российским военным ведомством фрагмент видео не датирован, однако отмечает, что в январе и феврале 2016 года больница в Аазазе несколько раз подвергалась ударам с воздуха. В публикации отмечается, что в ходе атаки на больницу в Аазазе «погибло 14 человек и еще больше пострадало».

Издание напоминает, что ролик Минобороны России стал ответом на февральское заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна, который усомнился в эффективности «Искандеров» российского производства.

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The Drive предполагает, что удар по больнице могли нанести сирийские «Искандеры» в случае, если подобное оружие Москвой было поставлено Дамаску или атака была проведена с целью рекламы российского оружия. Издание также допускает, что показанное на видео Минобороны России могло оказаться ошибкой. В частности, The Drive пишет, что на всем видео вообще могло не быть кадров с использованием ракет «Искандер-М», которые (в экспортном варианте «Искандер-Э») имеются у Армении, и, в отличие от «Искандер-К», имеют уменьшенную дальность действия.

В феврале Минобороны России, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявило, что в ходе последнего конфликта в Нагорном Карабахе армянская сторона не использовала оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-Э».

В ноябре 2020 года The Drive сообщило, что за несколько часов до заключения соглашения о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном Ереван впервые применил ракету комплекса «Искандер».

Тогда же бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении генерал-полковник Мовсес Акопян подтвердил информацию о применении «Искандера» во время войны в Нагорном Карабахе.

Ролик возможного применения оружия, снятый очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».