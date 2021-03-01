В молодой Вселенной нашли крупнейшее скопление галактик

Ученые Института астрофизики Канарских островов обнаружили в молодой Вселенной, на расстоянии 12,5 миллиарда световых лет от Земли, формирующееся густонаселенное скопление (кластер) галактик, подобное скоплению Девы. Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В 2012 году астрономы определили расстояние до галактики HDF850.1, которая характерна самой высокой скоростью звездообразования в наблюдаемой Вселенной. Они выяснили, что она является частью группы из примерно десятка протогалактик. Новые наблюдения, проведенные с помощью Большого Канарского телескопа, показали, что HDF850.1 на самом деле находятся в протоскоплении, крупнейшем из известных и состоящем не менее чем из двух десятков галактик с нормальной скоростью звездообразования.

Протоскопление состоит из зон с различной эволюцией, поэтому с течением времени оно будет меняться, пока не станет подобным скоплению Девы, расположенном на расстоянии 48-71 миллионов световых лет от Млечного Пути и включающем более тысячи галактик. По словам ученых, им впервые удалось наблюдать далекое «детство» подобных кластеров, типичных для локальной Вселенной.