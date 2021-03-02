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Попавший в реанимацию Романцев раскрыл свой диагноз

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев, попавший в реанимацию, раскрыл свой диагноз. Его цитирует РИА Новости.

Романцев заявил, что у него был инфаркт. «Операция была довольно серьезной», — рассказал специалист. Он добавил, что чувствует себя хорошо и через два дня его должны перевести в обычную палату.

Ранее 2 марта сообщалось, что Романцеву провели операцию на сердце. Бывший тренер находится в 51-й московской больнице. «Спартак» заявил о готовности оказать ему любую необходимую помощь.

Романцев возглавлял красно-белых с 1989 по 2003 год с перерывом на один сезон в 1996-м. С командой он выиграл чемпионат и Кубок СССР, восемь чемпионатов России, три национальных Кубка. Также со «Спартаком» Романцев выходил в полуфинал Лиги чемпионов.

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