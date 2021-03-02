Стало известно о проведенной бывшему тренеру «Спартака» Романцеву операции

Бывшему главному тренеру «Спартака» и сборной России по футболу Олегу Романцеву провели операцию на сердце. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

Представитель «Спартака» рассказал, что состояние специалиста оценивается как хорошее. Фетисов добавил, что клуб в случае необходимости окажет Романцеву необходимую помощь.

Ранее 2 марта стало известно, что Романцев попал в реанимацию. Он находится в 51-й московской больнице.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год с перерывом на один сезон в 1996-м. С командой он выиграл чемпионат и Кубок СССР, восемь чемпионатов России, три Кубка страны. Также со «Спартаком» Романцев выходил в полуфинал Лиги чемпионов.