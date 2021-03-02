Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Романцев попал в реанимацию

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев попал в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости.

О госпитализации 67-летнего Романцева из-за проблем с сердцем стало известно во вторник, 2 марта. Он находится 51-й московской больнице в состоянии средней тяжести.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год с перерывом на один сезон в 1996 году. С командой он выиграл чемпионат и Кубок СССР, восемь чемпионатов России, три Кубка страны. Также со «Спартаком» Романцев выходил в полуфинал Лиги чемпионов.