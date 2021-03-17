США назвали условие для сотрудничества с Россией

США готовы работать с Россией при условии, что сотрудничество отвечает интересам обеих стран. Об этом заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер на брифинге, отвечая на вопрос об участии Москвы в афганском мирном урегулировании, передает ТАСС в среду, 17 марта.

«Что касается взаимодействия с Россией, мы ясно дали понять, что мы будем взаимодействовать с ними таким образом, который всегда содействует интересам США», — объяснила она. По словам представителя ведомства, Вашингтон заинтересован в кооперации с Москвой, когда есть возможности для того, чтобы отношения между двумя странами были конструктивными.

Портер напомнила, что спецпредставитель США Залмай Халилзад в четверг отправляется в Москву, где состоятся консультации по Афганистану. «Он будет там, чтобы поделиться взглядами относительно путей политического урегулирования. (...) Конечно, мы надеемся, что встреча будет продуктивной», — выразила надежду представитель Госдепартамента.

По данным агентства, Москва пригласила на предстоящие 18 марта консультации США, Китай, Пакистан, представителей афганского правительства и радикального движения «Талибан» (запрещено в России).