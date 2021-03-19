Лукашенко рассказал о выборе вкусных подарков для Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как выбирает вкусные подарки для российского коллеги Владимира Путина. Об этом пишет БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Подарки — это не просто взял с прилавка и положил. Это новинки. Если у вас на то время были новинки, которых ранее не было в сети, то наверняка там был и ваш продукт», — рассказал он о формировании подарочной корзины с продуктовым набором перед визитом в Сочи, который состоялся в феврале.

Лукашенко отметил, что Путин никогда не жаловался на качество переданных продуктов. По его словам, отношение россиян в целом к белорусской продукции самое хорошее.

Во время последней встречи Лукашенко привез Путину в подарок хамон, колбасы, сало и сыры белорусского производства. Три года назад он презентовал четыре мешка элитного картофеля.

Весь 2019 год и первую половину 2020-го, до президентских выборов, ставших толчком к началу массовых протестов в Белоруссии, Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости вести многовекторную политику и строить независимую страну. Он регулярно сетовал на «имперские замашки» России, критикуя проект интеграции в рамках Союзного государства.