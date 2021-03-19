Девушка-боец UFC лишилась поединка после падения в обморок на взвешивании

Поединок с участием литовской девушки-бойца смешанного стиля (UFC) Юлии Столяренко на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменен. Об этом сообщает MMA Junkie.

Спортсменке стало плохо во время взвешивания перед турниром UFC, который намечен на 21 марта. Столяренко не удержалась на ногах, сойдя с весов. Бойцу потребовалась помощь, чтобы подняться и покинуть сцену.

Литовская спортсменка должна была встретиться в октагоне с американкой Джулией Авилой. На счету Столяренко девять побед при пяти поражениях.

В последний раз Столяренко выходила драться под эгидой UFC в августе 2020 года. Тогда она уступила россиянке Яне Куницкой.

В главном поединке турнира 21 марта сойдутся Дерек Брансон и Кевин Холланд.

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