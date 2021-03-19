Девушка-боец UFC упала в обморок во время взвешивания

Литовская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Юлия Столяренко упала в обморок во время взвешивания перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте блогер Schmo.

Julija Stoliarenko just fainted on the scale #UFCVegas22 pic.twitter.com/3PjNMUGxFf — The Schmo (@TheSchmo312) March 19, 2021

27-летняя спортсменка не удержалась на ногах, сойдя с весов. На помощь Столяренко бросились сотрудники UFC. После падения девушка пришла в сознание, однако не смогла самостоятельно подняться.

21 марта литовской спортсменке предстоит поединок против американки Джулии Авилы. На счету Столяренко девять побед при пяти поражениях.

В последний раз Столяренко выходила в октагон в августе 2020 года. Тогда она уступила россиянке Яне Куницкой.