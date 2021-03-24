Названы российские регионы с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни

В Ингушетии, по предварительной оценке Росстата, в 2020 году зафиксирована самая высокая ожидаемая продолжительность жизни — 81,2 года. Такие данные называет RT.

На втором месте среди российских регионов оказался Дагестан (76,4 года). Далее в рейтинге идут Москва (76,2), Карачаево-Черкесия (74,8) и Кабардино-Балкария (74,4).

При этом наиболее низкие показатели выявлены на Чукотке — 65,8, в Туве (66,3), Амурской области (67,4), а также в Еврейской автономной области (67,5) и в Забайкальском крае (68,2).

Как считает руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова, в России существует устойчивый региональный вектор изменения продолжительности жизни. Так, она уменьшается с юга на север и с запада на восток. «В основе этого лежат такие фундаментальные причины, которые сформированы ещё в советское время, они продолжают оказывать влияние», — сказала эксперт.

Ранее сообщалось, что на фоне пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни в России уменьшилась на два года и составила 71,1 года. По мнению кабмина, вернуться к показателям позапрошлого года (73,3 года) получится только через три года. Всего полгода назад власти считали, что в 2024 году ожидаемую продолжительность жизни можно довести до 75 лет.