Власти США решили бороться с монополией на аниме

Минюст США начал проверку слияния стриминговых сервисов Funimation и Crunchyroll, специализирующихся на распространении аниме. Об этом сообщает издание The Information.

Источники указывают, что ведомство решило изучить сделку из-за подозрений в возможной монополизации рынка. Новая компания может помешать японским студиям бороться за американский рынок и продавать собственный контент.

Funimation, принадлежащая Sony, и Crunchyroll объявили о договоренности в декабре прошлого года. Обе компании входят в число крупнейших за пределами Японии. Сумма соглашения составляет 1,2 миллиарда долларов. По данным издания, вначале сделку могут отложить на три месяца, но если подозрения Минюста подтвердятся, ее отменят.

Представители Sony упирают на то, что говорить о монополии нельзя, потому что аниме следует рассматривать в контексте мультипликационных фильмов для взрослой аудитории, таких, как «Симпсоны».

Между тем в России правоохранительные органы продолжают работу по запрету к распространению аниме-произведений. Так, две недели назад суд в Санкт-Петербурге запретил сериалы «Токийский гуль», «Загадка дьявола» и «Класс убийц». В январе 2021 года такое же решение было принято в отношении аниме «Тетрадь смерти» и «Иннуяшики». Как указывали в своих заявлениях прокуроры и эксперты, указанные аниме-сериалы могут негативно повлиять на психику детей и подростков, но распространялись без пометки 18+.