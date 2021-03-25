Российский игрок НХЛ забил броском из-за своих ворот

Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев забил броском из-за своих ворот в матче против «Калгари Флэймс». Видео доступно в Twitter-аккаунте команды.

Zaitsev’s first of the season secured the Golden Goal tonight!



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DETAILS: https://t.co/a5UkzbutmT pic.twitter.com/w9z27BuBc5 — Ottawa Senators (@Senators) March 25, 2021

Встреча, прошедшая в ночь на 25 марта, завершилась победой «Оттавы» со счетом 3:1. Зайцев отличился на 59-й минуте, когда отправил шайбу в пустые ворота соперника, находясь при этом за собственными воротами. Этот гол стал для 29-летнего россиянина первым в сезоне.

Зайцев выступает за «Сенаторс» с 2019 года, до этого на протяжении трех лет он играл за «Торонто Мейпл Лифс». В Континентальной хоккейной лиге хоккеист известен выступлениями за ЦСКА. Со сборной России защитник — дважды бронзовый призер чемпионата мира (2016, 2019).