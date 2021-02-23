Американский хоккеист разбил лицо россиянину в его первой драке в НХЛ

Американский нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо разбил лицо российскому защитнику «Сан-Хосе Шаркс» Николаю Кныжову во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео доступно в Twitter-аккаунте «акул».

Nikolai Knyzhov took the worst of this one 🥊😬 pic.twitter.com/7SrjjK8b67 — Sharks on NBCS (@NBCSSharks) February 23, 2021

Драка произошла в концовке первого периода встречи. Фолиньо ударил Кныжова по маске для шлема, в результате чего россиянин получил рассечение. После этого арбитрам удалось остановить потасовку. Оба игрока были удалены и получили по пять минут штрафа. Матч завершился победой «Миннесоты» со счетом 6:2.

Для 22-летнего Кныжова драка с американским соперником стала первой в карьере в НХЛ. Он подписал контракт с «Сан-Хосе» летом 2019 года. В этом сезоне россиянин провел в составе команды 17 матчей и сделал две результативные передачи.

«Миннесота» занимает шестое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 18 очков в 15 матчах. «Шаркс» располагаются на седьмом месте, имея в активе 16 очков после 17 встреч.