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МСП Банк профинансировал кооператив «Липецкий ЭКО продукт»

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Кадр: uprcp / YouTube

МСП Банк профинансировал кооператив «Липецкий ЭКО продукт» на сумму 10 миллионов рублей по ставке 7 процентов годовых в рамках поддержки приоритетных для банка ниш, в числе которых и сельхозкооперативы, а также программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Полученные средства будут направлены на заключение контрактов по поставке продукции, в том числе с жителями сел, в которых работает сельхозкооператив, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

«Подобные проекты можно и нужно масштабировать на всю страну. Благодаря выстроенным взаимоотношениям у сельхозкооператива есть надежные поставщики, а у сельских жителей — оплачиваемая работа и стабильный канал сбыта их продукции», — отмечает председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. «Льготный кредит МСП Банка поможет кооперативу продолжать развитие и запускать новые проекты», — подчеркнул он.

«На данный момент мы развиваем инвестиционный проект, в рамках которого планируем сделать наше производство на 100 процентов безотходным. Очистки мы планируем отправлять на переработку и получать картофельный крахмал, клетчатку, белок и дистиллированную воду, которую можно повторно отправлять на производство», — рассказала председатель кооператива Любовь Иванова. — «Полученный от МСП Банка кредит дает нам возможность обеспечивать двухнедельный запас сырья на нашем складе, а также заключать сельхозконтракты на поставку для нас картофеля свежего урожая в 2021 году».

Сельскохозяйственный кооператив «Липецкий ЭКО продукт» разместился в деревне Дмитриевка Становлянского района. В 2010 году местные жители организовали производство по безотходной переработке овощей. Одним из наиболее перспективных направлений бизнеса является вакуумирование свежих овощей. Производство активно развивается: устанавливается новое оборудование по варке и заморозке овощей.

На международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь» кооператив «Липецкий ЭКО продукт» получил золотую медаль в номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив», а также золотую медаль Министерства сельского хозяйства.

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