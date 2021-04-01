Компании из специального района Китая временно выгнали с биржи

Компании из Гонконга, специального административного района Китая, временно выгнали с местной фондовой биржи, поскольку они не смогли соблюсти ее правила по предоставлению отчетности, пишет CNBC.

Всего под приостановку торгов попали около 50 гонконгских компаний. Все они не смогли вовремя опубликовать финансовую отчетность с результатами деятельности за 2020 год.

В качестве причины большинство компаний ссылаются на сложности, вызванные пандемией коронавируса. Что именно помешало им вовремя опубликовать отчетность, не уточняется.

Аналогичная ситуация возникла в прошлом году. Тогда Гонконгская биржа пошла навстречу 384 компаниям и ввела послабления, позволяющие публикацию отчетности, не прошедшей внешний аудит. Однако в этом году от подобных мер было решено отказаться.

Гонконгская биржа часто пользуется компаниями с материкового Китая, стремящимися привлечь финансирование от западных инвесторов. Этому способствует особый статус Гонконга, на который не распространяются вводимые в отношении Пекина, в том числе в рамках торговой войны с США, ограничения.