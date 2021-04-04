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Турция снова побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом за день

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Фото: KACPER PEMPEL / Reuters

Турция снова побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом за день, в стране выявлено более 42 тысяч заболевших за все врем пандемии. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны, опубликованные на сайте.

По данным министерства, за последние сутки в стране было сделано 248 968 тестов, выявлено 42 308 случаев заражения, умерли 179 человек. Общее число умерших составляет 31 892, а инфицированных — 3,4 миллиона человек, выздоровели 3,059 миллиона человек.

Предыдущий антирекорд был установлен днем ранее, когда суточный прирост заражений COVID-19 составил 42 308 случаев.

29 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в стране вновь ужесточат комендантский час из-за роста числа случаев заражения COVID-19. В зону высокого риска входят Стамбул, Анкара, Анталья, Измир и большинство других провинций Турции.

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