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107-летняя женщина привилась от коронавируса в Сербии

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Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Гражданка Сербии 1914 года рождения Илона Ковач из города Нови-Сад привилась от коронавируса: она уже получила вторую дозу вакцины. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую больницу.

По словам медиков, 107-летняя женщина чувствует себя отлично. Каким именно препаратом вакцинировалась Ковач, не раскрывается, врачи заявили, что считают все вакцины полезными.

Сотрудники поликлиники сделали вторую прививку в пятницу на дому. Как заявила координатор отдела по работе с общественностью поликлиники Зорка Бакович, Ковач сама выразила желание вакцинироваться и «сейчас жива и здорова».

В марте президент страны Александр Вучич заявил, что Сербия планирует производить как российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», так и препарат от китайской компании Sinopharm. В начале февраля Москва и Белград договорились о самостоятельном производстве российской вакцины «Спутник V» в Сербии.

Сейчас в Сербии вакцинируют препаратом американо-германского производства Pfizer/BioNTech, российской вакциной, а также препаратом Sinopharm из КНР и британо-шведской AstraZeneca. Сербские граждане могут выбирать препарат и подавать заявки на вакцинацию электронным путем.

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