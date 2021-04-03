В Турции выявили максимальное число заболевших коронавирусом за сутки

За последние сутки в Турции выявили максимальное число заболевших коронавирусом — более 42 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны, опубликованные на сайте.

Согласно информации министерства, суточный прирост заражений COVID-19 составил 42 308 случаев. 1471 больной был госпитализирован, 2182 пациента находятся в тяжелом состоянии. Умерли 179 человек, вылечились — более 24 тысяч.

За все время в Турции выявили более 3,4 миллионов заболевших коронавирусом. Из них более трех миллионов выздоровели, умерли 31,8 тысяч человек.

29 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в стране вновь ужесточат комендантский час из-за роста числа случаев заражения COVID-19. В зону высокого риска входят Стамбул, Анкара, Анталья, Измир и большинство других провинций Турции.