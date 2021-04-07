Комик Руслан Белый отказался считать Волю и Ревву своими друзьями

Комик и стендапер Руслан Белый рассказал, что у него почти нет точек соприкосновения со звездами из Comedy Club. В интервью YouTube-каналу «Sports Интервью» он отметил, что не дружит с ними и крайне редко общается.

По словам Белого, уже более 10 лет он увлекается лыжами и мечтает найти людей, с которыми мог бы вместе заниматься. Он констатировал, что резиденты Comedy Club Павел Воля и Александр Ревва тоже любят это спортивное развлечение, но отказался считать их своими друзьями.

«Мы пересекаемся, но мы все живем совсем разными жизнями. У них свой мир, у меня — свой. Не могу сказать, что они из моего окружения. Я даже не ищу с ними какие-то контакты, чтобы вот вместе поехать. А те, кто рядом — никто не хочет поехать», — объяснил комик.

При этом Белый рассказал, что сумел уговорить сходить на одно занятие комика Александра Щербакова. «Но он сходил на бесплатное занятие, поэтому еще надо посмотреть, пойдет ли он на следующие, которые платные», — заключил он.

В феврале на комика и стендапера Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру России. Заявление написал бывший полицейский из Оренбургской области. Его возмутило выступление Белого под названием «Почему я отрастил усы» из-за обильного использования нецензурной лексики.