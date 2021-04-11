Раскритиковавший условия российского футбола серб оправдался за свои слова

Сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович, раскритиковавший условия выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ), в Instagram оправдался за свои слова.

Деспотович заявил, что очень любит Россию и хотел бы до конца карьеры играть в стране. Он извинился перед Романом Павлюченко, который осудил форварда за его слова, и назвал россиянина кумиром.

6 апреля Деспотович заявил, что ему не нравится российская практика с обязательным заездом команд в гостиницу накануне матчей. Он отметил, что умный человек хорошо подготовится к игре и дома, а глупый «сможет бухнуть и в отеле». В ответ на это Павлюченко призвал серба молчать и играть в футбол, а в противном случае уезжать из России.

В нынешнем сезоне Деспотович провел в РПЛ 21 матч. Сербский форвард забил 11 мячей и сделал три голевые передачи. До перехода в «Рубин» игрок выступал за «Оренбург».