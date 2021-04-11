«Зенит» обыграл «Сочи» и упрочил лидерство в РПЛ

Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. На 58-й минуте счет открыл полузащитник Никита Бурмистров. Затем дубль нападающего Сердара Азмуна (63-я, 80-я минуты) вывел сине-бело-голубых вперед.

Таким образом, после 25 матчей петербуржцы набрали 54 очка и упрочили лидерство в РПЛ. «Спартак», находящийся на втором месте, отстает от петербуржцев на семь очков, но имеет матч в запасе. «Сочи» располагается на седьмом месте, имея в активе 40 очков.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром» 17 апреля, а «Сочи» примет московский ЦСКА 18 апреля.

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