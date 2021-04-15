Российский боец проиграл нокаутом на 73-й секунде титульного поединка

Российский боец смешанного стиля (MMA) Тимофей Настюхин проиграл нокаутом спортсмену из Сингапура Кристиану Ли в титульном поединке промоушена ONE Championship TNT II. Видео доступно в Instagram организации.

Поединок прошел в сингапурском городе Калланг и завершился на 73-й секунде. Ли нанес серию ударов в область головы россиянина, в результате чего судья остановил поединок, зафиксировав технический нокаут.

Для Настюхина поражение стало пятым в карьере. Россиянин побеждал 14 раз в поединках по правилам MMA. На счету Ли теперь 15 побед и три поражения.

В марте 2019-го Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Эдди Альваресом. Тогда он нокаутировал соперника в первом раунде.