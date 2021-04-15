Захарова назвала вызов послов в МИД Британии и Польши «цепной реакцией НАТО»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вызов российских послов в МИД Британии и Польши «цепной реакцией НАТО». Ее слова приводит РИА Новости.

«Это не солидарность и даже не кампанейщина. Это вассалитет 21 века», — отметила она.

По ее словам, реакция стран альянса в поддержку санкций США является признаком «порочной блоковой дисциплины». При этом решения принимаются не на основе реальных фактов, а по команде, «демонстрируя псевдосолидарность».

Ранее российские послы были вызваны в министерства иностранных дел Великобритании и Польши.

Перед этим представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что посла США в Москве Джона Салливана вызвали на «тяжелый разговор» в связи с введением новых антироссийских санкций.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.