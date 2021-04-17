«Барселона» выиграла Кубок Испании

Каталонская «Барселона» обыграла «Атлетик» из Бильбао в финале Кубка Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Решающая встреча турнира прошла в Севилье. Зрители увидели голы только во втором тайме противостояния. Сперва на 60-й минуте отличился французский форвард сине-гранатовых Антуан Гризманн. Голландец Фрэнки Де Йонг спустя три минуты удвоил преимущество гостей. А на 68-й минуте аргентинский нападающий Лионель Месси довел дело до разгрома. На 71-й минуте он оформил дубль, сделав счет 4:0 в пользу «Барселоны».

В полуфинале Кубка Короля каталонцы оказались сильнее «Севильи». «Атлетик» по сумме двух встреч обыграл «Леванте».

Таким образом, «Барселона» в 31 раз за всю историю завладела трофеем. Впервые сине-гранатовые одержали победу в турнире еще в 1910 году.