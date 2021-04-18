В сети появился видеообзор турнира UFC Vegas 24

В Лас-Вегасе состоялся очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видеообзор представлен в YouTube-канале UFC Russia.

В главном поединке вечера австралиец Роберт Уиттакер встречался с американцем Келвином Гастелумом. Бой продлился все пять раундов. Победу судейским решением праздновал австралийский спортсмен.

42-летний белорусский тяжеловес Андрей Орловский также принял участие в ивенте. Экс-чемпион UFC принял поединок за десять дней до турнира. Ему удалось победить американца Чейза Шермана. Теперь на счету белоруса 31 победа в смешанных единоборствах при 20 поражениях.

33-летний Джеральд Миршерт закрыл поражение от Хамзата Чимаева. Американец вынудил сдаться Бартоша Фабиньского.