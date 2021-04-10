Тяжеловес из UFC нокаутировал соперника встречным ударом

Сирийский боец смешанного стиля (MMA) Ярис Данхо одержал победу над Йорганом де Кастро из Кабо-Верде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Видео предоставлено правообладателем.
Сирийский тяжеловес досрочно завершил схватку на четвертой минуте первого раунда. Он нокаутировал де Кастро встречным ударом.
Данхо одержал шестую победу в карьере. Он вернулся в октагон после пятилетнего перерыва. Его поединок 2016-го против Кристиана Коломбо завершился вничью.
Де Кастро потерпел третье поражение подряд. До неудачной серии кабовердиец одержал шесть побед.