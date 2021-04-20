Владелец «Спартака» Федун назвал способ раздавить Суперлигу

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал способ борьбы с Суперлигой. Об этом сообщает РБК.

По мнению функционера, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) могут пригрозить рекламодателям нового турнира бойкотом. Без таких компаний, по мнению Федуна, Суперлига не стоит ничего. «Если организации об этом объявят, турнир моментально будет закрыт», — добавил Федун.

Он также отметил, что ФИФА и УЕФА имеют все шансы раздавить Суперлигу. Если этого не произойдет, значит все участники процесса находятся в сговоре.

19 апреля было объявлено о создании Суперлиги. В проекте задействовано 12 европейских топ-клубов, которые планируют проведение отдельного турнира. УЕФА и ФИФА раскритиковали эту инициативу и выразили готовность применить санкции. В частности, игроки клубов Суперлиги могут лишиться возможности выступать за сборные.