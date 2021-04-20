Адвокат объяснил цель звонков от «бесплатных» юристов

Цель звонков от «бесплатных» юристов — выманить деньги у жертв. Большинство таких звонков — мошеннические. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев.

По его словам, злоумышленники заманивают человека в офис и уже там просят с него деньги. «Молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой», — объяснил юрист.

Князев порекомендовал насторожиться, если собеседник подталкивает к каким-либо действиям. По словам адвоката, вызывает сомнение тот факт, что кто-то собирается работать бесплатно.

«Бесплатная адвокатская помощь у нас положена по делам о пенсиях, по делам ветеранов, по делам трудоустройства беременных женщин и, естественно, по уголовным делам, если человек не может сам себе позволить адвоката», — пояснил эксперт, добавив, что просто пенсионеров бесплатно обслуживать не должны.

Ранее аферистка, представлявшаяся сотрудницей крупного банка, призналась, что звонит из другой страны, где работает в комфортном офисе с графиком пять через два. Девушка Полина отметила, что стабильности в доходах нет, можно заработать семь тысяч долларов в неделю, а можно и 200 тысяч.