В Италии появилось граффити с «убивающим футбол» президентом «Ювентуса»

На стене одного из зданий в Риме появилось граффити с итальянским предпринимателем и президентом футбольного клуба «Ювентус» Андреа Аньелли (Andrea Agnelli). Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Танкреди Палмери (Tancredi Palmeri).

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Граффити находится за зданием итальянской федерации футбола. Оно представляет собой изображение Аньелли, одетого в темный пиджак и белую рубашку с галстуком. В одной руке президент клуба держит мяч, протыкая его ножом. По словам Палмери, автор работы хотел показать Аньелли «убивающим футбол».

Подписчики Палмери обсудили граффити в комментариях. Некоторые из них оценили задумку художника, увидев в ней «блестящую метафору». Они также предложили дорисовать вылетающие из проткнутого мяча купюры. Другие участники обсуждения предположили, что в Италии появилась собственная версия британского уличного художника Бэнкси.

«Ювентус» во главе с Аньелли стал одним из основателей провалившегося проекта футбольной Суперлиги. Объявление о создании лиги вызвало широкую критику со стороны футбольной общественности и болельщиков.

В ноябре 2020 года на стене многоэтажного жилого дома в дагестанском городе Дербенте появилось граффити в честь чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В основу его рисунка легла работа американского художника, известного как Bosslogic. Спортсмена изобразили одетым в спортивную форму, папаху и с чемпионским поясом в руке. Рядом с ним стоит его отец, который держит правую руку на плече сына.

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