Нападение неизвестных на девушек в российском городе попало на видео

В Екатеринбурге группа неизвестных напала на прохожих девушек. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал «Коренной екатеринбуржец».

На кадрах видно, как около торгового центра дерутся несколько молодых людей. Один из них, в белой кофте, стоит в стороне. Вскоре рядом с ним появились три девушки, он внезапно бросается на одну из них и резким ударом сбивает с ног. Затем пинает ее ногой. Завязалась потасовка. В какой-то момент пострадавшей удается подняться с земли и убежать с места инцидента вместе со своими спутницами.

Автор канала, местный общественник Дмитрий Москвин предположил, что нападавшие были в нетрезвом состоянии. Также, по его словам, одного из участников драки зовут Роман.

Ранее в Башкирии россиянина приговорили к девяти годам колонии за избиение полицейского и кражу его табельного оружия. Установлено, что ночью 13 июля 2019 года у клуб-бара Уфы посетители устроили драку. Чтобы разнять дебоширов, на место вызвали полицейских. Один из участников потасовки напал на сотрудника правоохранительных органов и, отобрав у него оружие, сбежал. Его удалось задержать только через 1,5 года.