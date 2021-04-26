Убийцу директора российского Burger King посадили на 25 лет

Пассажир BlaBlaCar Виталий Чикирев получил 25 лет колонии за убийство директора московского Burger King Ирины Ахматовой. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает ТАСС.

Первые 10 лет срока он проведет в тюрьме с ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.

Чикирева задержали 30 декабря 2018 года во Владимирской области в районе города Гороховец при попытке побега в Нижний Новгород. Позднее убийца сознался, что заранее спланировал преступление: он создал несколько фальшивых аккаунтов на сервисе поиска попутчиков, в том числе от лица женщин, и забронировал все места в автомобиле Ахматовой.

Злоумышленник выбросил тело женщины в лесополосе. Известно, что мужчина был ранее судим за разбой и изнасилование.

Директор ресторанов пропала в декабре 2018 года во время поездки на своей машине из Москвы в Тулу.