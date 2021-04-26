Надаль сместил Медведева со второй строчки мирового рейтинга

Испанец Рафаэль Надаль вышел на вторую строчку в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

Надаль в воскресенье, 26 апреля, в финале турнира в Барселоне обыграл грека Стефаноса Циципаса и взял титул. Медведев в середине апреля сдал положительный тест на коронавирус и пока не участвует в турнирах.

С 28-й на 27-ю позицию в рейтинге ATP переместился Аслан Карацев. 24 апреля россиянин сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича в полуфинале турнира в Белграде, а затем в решающем матче уступил итальянцу Маттео Берретини.

Еще один россиянин, Андрей Рублев, в обновленном рейтинге остался на седьмом месте. 18 апреля он в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло проиграл Циципасу.