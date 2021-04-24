Россиянин Карацев сенсационно обыграл Джоковича

Российский теннисист Аслан Карацев сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Это произошло в полуфинале турнира в Белграде. Встреча длилась три сета и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу россиянина. Игра длилась 3 часа 25 минут.

Победа над Джоковичем позволила 28-й ракетке мира Карацеву выйти в финал соревнований, где он встретится с победителем матча Таро Даниэль (Япония) — Маттео Берреттини (Италия). Для россиянина это второй выход в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в карьере.

Джокович провел вторую личную встречу с Карацевым в карьере. 18 февраля сербский теннисист обыграл россиянина в полуфинале Australian Open.