Россиянин Карацев отреагировал на сенсационную победу над Джоковичем

Российский теннисист Аслан Карацев отреагировал на сенсационную победу над Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Белграде. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Спортсмен отметил, что матч был очень долгим и тяжелым. Он также сравнил серба со стеной и добавил, что для победы над ним нужно играть на 200 процентов.

«Конечно, это моя самая большая победа в карьере. Против первой ракетки мира нужно показывать все, что умеешь», — заявил Карацев. Россиянин также добавил, что ключом к положительному результату в игре с Джоковичем была борьба за каждый мяч.

Российский спортсмен, занимающий 28-е место в рейтинге ATP, обыграл первую ракетку мира Джоковича в субботу, 24 апреля. Трехсетовый матч длился 3 часа 25 минут.

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