Шойгу раскритиковал предупреждения о последствиях перемещения войск

Россия не приемлет каких-либо предупреждений извне о последствиях передвижения собственных войск на территории своей страны. Об этом на заседании Совета министров обороны государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

Министр раскритиковал нападки со стороны Запада относительно перемещений российских войск в пункты постоянной дислокации в рамках учений Вооруженных сил. По его словам, некоторые представители стран «предупреждали» Россию об активности на ее территории.

«Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ», — подчеркнул Шойгу.

Ранее в Евросоюзе призвали Россию предупреждать о масштабном перемещении войск у своих границ. По мнению объединения, отсутствие должных уведомлений «усиливают напряженность, дестабилизируют ситуацию и угрожают безопасности».

22 апреля Шойгу приказал завершить проверку войск Южного и Западного военных округов на юге страны и отвести их в пункты постоянной дислокации. Тем временем в Еврокомиссии заявили, что будут следить за отводом российских войск от границ с Украиной.