Медведев заявил о веке без расовой дискриминации в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев порассуждал о расовой дискриминации в стране. Так, по его мнению, в России такой проблемы не существует уже на протяжении века. Его слова передает ТАСС.

«Я считаю, что у нас, во всяком случае, на протяжении практически 100 лет, даже больше, никаких проблем в этой сфере — капитальных, какие мы, допустим, могли видеть в Америке — не существует, если говорить о расовой дискриминации», — сказал Медведев.

Он также отметил, что движение Black lives matter («Жизни чернокожих имеют значение») стало глубинным отражением политических проблем, которые существуют в американском обществе, а на определенной фазе политической борьбы в Штатах превратилось в инструмент противодействия республиканцам.

В среду, 28 апреля, Дмитрий Медведев ответил на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте» в ходе прямого эфира.