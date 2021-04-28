В Госдуме порассуждали о возврате к сталинской системе снижения цен на продукты

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя заявила, что современная Россия может вернуться к сталинской системе по снижению цен на продукты. Однако сделать это получится лишь тогда, когда в государстве изменится социально-экономический строй. Об этом политик порассуждала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы сейчас живем по образу и подобию западного мира. Не получится на двух стульях усидеть. В сталинские времена снижались цены постоянно. Но тогда было государственное регулирование ценовой политики, а сейчас нам сказали — разрулит рынок сам», — сказала депутат от КПРФ.

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Ганзя отметила, что пока в России не появится реальный государственный сдерживаемый фактор на рост цен, стоимость товаров будет расти, а предприниматели будут стараться «урвать сиюминутную прибыль», не думая о благополучии граждан.

Ранее 28 апреля СМИ со ссылкой на представителей торговых сетей и поставщиков сообщили о возможном росте цен на гречку и другие крупы в обозримом будущем. По их данным, в феврале поставщики начали завышать закупочные цены на 7,5-15 процентов. Однако позже российские власти в лице Минсельхоза опровергли данное заявление. В ведомстве отметили, что текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп.

В феврале Ганзя назвала обещания чиновников при подъеме пенсионного возраста хамством. Она заявила, что накоплений в Пенсионном фонде России явно недостаточно, из-за чего «дыру» постоянно закрывают из федерального бюджета. Депутат считает, что такая практика порочна, и ее следует прекратить.

Осенью 2018 года политик пожаловалась на маленькую зарплату депутатов, после чего пользователи интернета начали сбор средств в их пользу. Позднее она пояснила, что большую часть дохода тратит на представительские расходы, материальную помощь людям, и на это ей не хватает средств.

Также Ганзя является одним из авторов законопроекта о защите россиян от хамства чиновников со штрафами до полумиллиона рублей, который так и не приняли.