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Глава российской компании год не платил работникам зарплату

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Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

В Якутске задержан генеральный директор компании, который в течение года не выплачивал зарплату своим работникам и задолжал более одного миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте СУ СК по российскому региону.

Главу акционерного общества «Сахапроект» Аркадия Габышева задержали в среду, 28 апреля. В ходе предварительного расследования было установлено, что с ноября 2019 по октябрь 2020 года он, зная о наличии денежных средств на расчетных счетах, не выплатил жалование восьми работникам.

В 2020 году Габышев признал вину и принял обязательство погасить задолженность. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако он так ничего и не сделал для того, чтобы рассчитаться с сотрудниками, а следователи установили, что он активно уклоняется от выполнения своих обязательств.

В настоящее время следствие готовит документы об избрании в отношении гендиректора меры пресечения в виде заключения под стражу, на его автомобиль Lexus GX 460, счета компании и другие подчиненные ему организации наложен арест. Расследование дела по ч.2 ст. 145.1 («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности») продолжается

Ранее в Петербурге полиция возбудила уголовное дело после обнаружения в тяжелом состоянии главы российской строительной компании. Пострадавшего госпитализировали с ранением трахеи в тяжелом состоянии. Издание «Фонтанка» выяснило, что у бизнесмена была репутация недобросовестного работодателя: он якобы нанимал строителей на отделку в многоквартирных домах, но не платил им зарплату. В соцсетях имеется объявление о поиске желающих уговорить гендиректора отдать долг.

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