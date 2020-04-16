Главу российской строительной компании нашли в канаве с ножом в горле

В Петербурге полиция возбудила уголовное дело после обнаружения в тяжелом состоянии главы российской строительной компании. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Расследование ведется по статье о покушении на убийство. 15 апреля в полицию поступило сообщение о раненном мужчине в Приморском районе Петербурга. Его нашли с ножом в горле в канаве на перекрестке улицы Парашютной и дороги в Каменку. Рядом стоял автомобиль Land Rover Discovery Sport.

Мужчина проживает неподалеку от места, где был обнаружен, отмечает «Фонтанка». Пострадавшего госпитализировали с ранением трахеи в тяжелом состоянии. Издание выяснило, что у бизнесмена была репутация недобросовестного работодателя: он якобы нанимал строителей на отделку в многоквартирных домах, но не платил им зарплату. В соцсетях имеется объявление о поиске желающих уговорить гендиректора отдать долг.

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