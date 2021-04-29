Вашингтон раскритиковали за кощунство и навязывание демократии

Китай призвал США не навязывать окружающим демократические идеалы. Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на пресс-конференции, транскрипт доступен на сайте ведомства.

«Принуждение других стран принять чью-либо демократическую систему (...) — это кощунство и манипулирование демократическими ценностями, которые спровоцируют раскол, усилят напряженность и подорвут стабильность», — раскритиковал американцев дипломат. Он добавил, что демократия — это общечеловеческая ценность, а не «запатентованный продукт» определенной страны.

Материалы по теме Взаимная вражда США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше? «Мир скатится к катастрофе» Трамп довел отношения США и Китая до состояния холодной войны. Что теперь делать Байдену?

Ван отметил, что в рамках отношений Пекина и Вашингтона нормально соперничать в некоторых сферах, но у противостояния должны быть границы. Он указал, что соперничество должно «представлять собой легкоатлетическую гонку, а не гладиаторский бой не на жизнь, а на смерть». Представитель МИД подчеркнул, что китайская сторона не намерена основывать развитие двусторонних отношений с США на конфронтации.

В ходе пресс-конференции он также указал, что действиям американской стороны хорошо подходит термин «принудительная дипломатия».

Заявление китайского ведомства было сделано в ответ на выступление президента США Джо Байдена в Конгрессе, в ходе которого он заявил, что Вашингтон не добивается конфликта с КНР.

28 апреля Байден обратился к Конгрессу с традиционным посланием «О положении страны». В ходе выступления он заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой и Китаем, однако обещает последствия за «вмешательства».

Москва в ответ поприветствовала заявление Байдена. «Мы, разумеется, приветствуем в очередной раз заявленное намерение избегать эскалации с Россией, сотрудничать, как было обозначено, когда это в наших общих интересах», — сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.