Внешность Ким Кардашьян на фото в откровенном бикини и вызвала споры в сети

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян опубликовала серию откровенных фотографий и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 40-летняя знаменитость позирует вместе со своей 38-летней подругой Алани Николь Энтони (Alani Nicole Anthony). Женщины сфотографировались на фоне бассейна в одинаковых раздельных купальниках с полосатым принтом разных оттенков. На Кардашьян — бежево-коричневый комплект, а на Энтони — бело-зеленый. На втором кадре их запечатлели, лежа на диване. «Затянувшийся отпуск», — подписала Кардашьян пост.

Пользователи сети оценили внешний вид звезд в комментариях. «Вы просто мега красотки! Обожаю!», «Вы такие красивые!», «Идеальные!», «Просто богини!», «Королевы!» — писали они.

Однако другие раскритиковали Кардашьян и Энтони. «Вы глядит так, как будто в ваших телах слишком много силикона», «Я бы не хотел, чтобы моя мать выглядела подобным образом», «Ким выглядит больной», «Меня сейчас вырвет», «Ким на фоне Алани выглядит старухой», — высказывались юзеры.

В феврале Ким Кардашьян поделилась фото топлес после развода и была пристыжена в сети. На размещенном снимке звезда позирует с распущенными волосами топлес в телесных колготках собственного бренда Skims. При этом обнаженные части тела она прикрывает руками. Публикация набрала больше 5,7 миллиона лайков. Пользователи сети пристыдили телезвезду за фотосессию в полуголом виде.