Кадыров показал видео боя с Новым Хабибом в его день рождения

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел тренировочный бой с 26-летним бойцом смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, известным также как Новый Хабиб. Он опубликовал видео встречи в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью мы позвали Чеченского Волка Чимаева на спарринг. Скромный Хамзат и не подозревал, что тренировка в октагоне была всего лишь поводом, чтобы мы смогли самыми первыми поздравить его с днем рождения. Многим фанатам хотелось бы побоксировать с ним, и я, как один из преданных его болельщиков, не упустил такой возможности», — написал Кадыров в еще одном сообщении.

Он назвал Чимаева дорогим братом, поздравив его с днем рождения. «Еще полгода назад имя Хамзата было известно только в узких кругах, но теперь он один из самых узнаваемых и популярных бойцов на нашей планете!» — отметил глава республики. По его словам, за бойцом будущее, так как в его послужном списке значится «цифра «ноль в графе "поражения"». Также Кадыров добавил, что не видит бойцов, которые «в ближайшем будущем смогли бы его одолеть».

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Чимаев может вернуться к выступлениям летом 2021-го. Боец восстанавливается после заболевания коронавирусом. По причине болезни сорвался его поединок с Леоном Эдвардсом, который должен был состояться еще в конце 2020-го в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Трудности в ходе восстановления даже вынудили бойца объявить об уходе из MMA. Однако Чимаев изменил свое решение вскоре после того, как с ним связался глава Чечни Рамзан Кадыров.

На счету Чимаева девять побед в девяти поединках. Он сумел одержать три победы за 66 дней в UFC, установив рекорд организации.