Ученые объяснили призрачные видения у больных паркинсонизмом

Ученые выяснили, почему пациенты с болезнью Паркинсона иногда видят призраков. По их мнению, тому виной поражения в лобно-височной доле, которые вызывают видения. Об этом пишет Daily Mail.

Около половины людей, страдающих заболеванием, испытывают чувство неясного присутствия чего-то поблизости. Незначительные галлюцинации часто возникают раньше других симптомов Паркинсона, таких как тремор и ригидность мышц. Пациенты с более тяжелыми проявлениями, вероятно, будут иметь более сильное снижение когнитивных функций по мере прогрессирования болезни, полагают ученые.

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«Они ощущаются ангелами, защищающими меня. Они не причиняют мне вреда. Они ходят за мной повсюду. В каком-то смысле это обнадеживает, потому что я не одинок», — объяснил свои ощущения Джозеф Рей, испытывающий видения.

Паркинсонизм поражает одного из 500 человек. Она выражается скованностью мышц, замедленностью движений, тремором, нарушениями сна. Это прогрессирующее неврологическое заболевание, при котором разрушаются клетки в той части мозга, которая контролирует движение. У больных истощаются запасы дофамина, гормона радости.

В настоящее время нет лекарства и способа остановить прогрессирование заболевания. Ученые утверждают, что информации о галлюцинациях мало, потому что пациенты часто стесняются сообщать о них.

Ранее стало известно, что потеря обоняния (гипосмия) оказалась симптомом болезни Паркинсона. Люди с этим диагнозом указывали, что за несколько лет до развития недуга их обоняние менялось.