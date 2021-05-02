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Ученые объяснили призрачные видения у больных паркинсонизмом

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Фото: Pixabay

Ученые выяснили, почему пациенты с болезнью Паркинсона иногда видят призраков. По их мнению, тому виной поражения в лобно-височной доле, которые вызывают видения. Об этом пишет Daily Mail.

Около половины людей, страдающих заболеванием, испытывают чувство неясного присутствия чего-то поблизости. Незначительные галлюцинации часто возникают раньше других симптомов Паркинсона, таких как тремор и ригидность мышц. Пациенты с более тяжелыми проявлениями, вероятно, будут иметь более сильное снижение когнитивных функций по мере прогрессирования болезни, полагают ученые.

«Они ощущаются ангелами, защищающими меня. Они не причиняют мне вреда. Они ходят за мной повсюду. В каком-то смысле это обнадеживает, потому что я не одинок», — объяснил свои ощущения Джозеф Рей, испытывающий видения.

Паркинсонизм поражает одного из 500 человек. Она выражается скованностью мышц, замедленностью движений, тремором, нарушениями сна. Это прогрессирующее неврологическое заболевание, при котором разрушаются клетки в той части мозга, которая контролирует движение. У больных истощаются запасы дофамина, гормона радости.

В настоящее время нет лекарства и способа остановить прогрессирование заболевания. Ученые утверждают, что информации о галлюцинациях мало, потому что пациенты часто стесняются сообщать о них.

Ранее стало известно, что потеря обоняния (гипосмия) оказалась симптомом болезни Паркинсона. Люди с этим диагнозом указывали, что за несколько лет до развития недуга их обоняние менялось.

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