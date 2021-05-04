В Совфеде назвали «выстрелом себе в ногу» идею пускать в ЕС лишь вакцинированных

Член Совета Федерации Александр Башкин назвал «выстрелом себе в ногу» идею Еврокомиссии (ЕК) пускать в страны Евросоюза лишь прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению сенатора, Еврокомиссия не заботится о гражданах стран ЕС, а только строит лишние преграды. «Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу. <…> Иначе в Европе давно бы сертифицировали "Спутник V"», — заявил Башкин. Он отметил, что инициатива ЕК напоминает санкции, поэтому ее не примут. «Любые разумные страны не пойдут на это предложение», — резюмировал член Совфеда.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий выразил мнение, что предложение Еврокомиссии по разрешению на въезд на территорию Европы вакцинированным одобренными в ЕС вакцинами иностранцам приведет к появлению «ковидного занавеса». Он добавил, что предлагаемый жесткий список вакцин для допуска в Евросоюз является «элементом манипулирования для продвижения препаратов определенных марок на мировые рынки».

3 мая стало известно, что Еврокомиссия предложила с начала июня разрешить въезд отдельной категории туристов на территорию Евросоюза. Таким образом, в европейские страны будут свободно приезжать те, кто полностью прошел вакцинацию препаратами, одобренными в ЕС. При этом инициатива не означает, что они не будут находиться на карантине и не должны сдавать повторные тесты на COVID-19.