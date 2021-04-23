МИД оценил последствия политизации вакцины в Европе

Последствием высокой политизации по вопросу вакцин в Европе стала потеря ее лидерства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RT.

По ее оценке, коронавирус вскрыл «колоссальные проблемы» Евросоюза и США. «Давайте тоже будем реалистами и скажем, что Европейский союз просто потерял время. Он мог бы стать лидером и по вакцинации, и по производству вакцин. Но не стал. Почему? Потому что политизация связала руки», — сказала дипломат.

Она добавила, что эти страны не смогли «предложить что-либо миру в качестве образца преодоления пандемии».

По мнению Захаровой, ЕС и США не справились с пандемией ни в экономическом, ни в социальном плане, а также не смогли решить вопрос с разработкой и внедрением вакцин «так, как это делал бы настоящий лидер». Она заключила, что «лидеры, которые называют себя лидерами мира, на самом деле лидерами не являются».

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России обвинила Европу в попытках дискредитировать российскую вакцину от коронавируса. В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон высказался о ненужности вакцины «Спутник V» для Европы.



