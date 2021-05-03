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В Госдуме предсказали появление «ковидного занавеса» в Европе

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новсти

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий считает, что предложение Еврокомиссии (ЕК) по разрешению на въезд на территорию Европы вакцинированным одобренными в ЕС вакцинами иностранцам приведет к появлению «ковидного занавеса». Об этом сообщает РИА Новости.

«Если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере, на какой-то период», — предсказал Слуцкий.

Собеседник агентства добавил, что предлагаемый жесткий список вакцин для допуска в Евросоюз является «элементом манипулирования для продвижения препаратов определенных марок на мировые рынки». «Мол, хотите в Европу, привейтесь только оговоренной продукцией. Такая фармцензура. Но пока рано делать выводы», — заключил он.

3 мая стало известно, что ЕК предложила с начала июня разрешить въезд отдельной категории туристов на территорию Евросоюза. Таким образом, в европейские страны будут свободно приезжать те, кто полностью прошел вакцинацию препаратами, одобренными в ЕС. При этом инициатива не означает, что они не будут находиться на карантине и не должны сдавать повторные тесты на COVID-19.

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