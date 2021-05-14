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В России предположили участие ЦРУ в хакерской атаке на трубопровод в США

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Фото: @CIA

Кибератака на трубопровод компании Colonial Pipeline в США могла произойти с участием хакеров из Центрального разведывательного управления (ЦРУ), такое предположение высказала президент компании Info Watch Наталья Касперская. Ее слова приводит РИА Новости.

«Как правило, если кибер-атакующий не захочет оставить о себе какую-то информацию, то доподлинно установить его происхождение практически невозможно», — отметила она.

Касперская добавила, что в ЦРУ существует подразделение UMBRAGE, которое маскируется под деятельность хакеров, об их деятельности говорилось в расследовании WikiLeaks 2017 года. Оно мимикрирует под группы из России, Китая, Ирана, Северной Кореи.

Президент Info Watch заключила, что нельзя с уверенностью говорить о том, что атаку производили киберпреступники из РФ или какой-либо другой страны, равно как и говорить о провокации американского разведуправления.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. Журналисты CNN утверждали, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Президент США Джо Байден подчеркнул, что российские власти не имеют отношения к произошедшему, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о непричастности Москвы к кибератаке.

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