Генштаб предупредил о риске кибератак на ядерные объекты

В настоящее время вырос риск кибератак на военные ядерные объекты. Об этом предупредил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Выступая перед зарубежными военными атташе, он указал, что противостояние между странами вышло в киберпространство. «В результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия», — отметил генерал. При этом он заявил, что современные Вооруженные Силы России «способны нейтрализовать любые угрозы безопасности государства и гарантированно защитить национальные интересы России и ее союзников»

Герасимов указал, что в следующем году Минобороны России продолжит работу по созданию условий по стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях.

Об атаках, которые приписывают российским хакерам, впервые стало известно 14 декабря. Утверждалось, что они якобы совершили атаку на Министерство внутренней безопасности США и получили доступ к внутренним коммуникациям в ведомстве.

Нападение было частью кампании, в рамках которой также взломали системы американского министерства финансов и Национального управления по телекоммуникациям и информации. Москва отвергает обвинения в хакерских атаках на американские ведомства и считает их безосновательными.