Зеленского захотели выселить из государственной резиденции

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции. Об этом сообщается на сайте движения.

«"Европейская солидарность" требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тысячи квадратных метров, жить как Голобородько (герой сериала "Слуга народа", президент-учитель Василий Голобородько, которого сыграл Зеленский до президентства, — прим. "Ленты.ру"), а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям — только не своим», — указано в заявлении.

В партии указали, что Зеленский владеет квартирой в пешей доступности от офиса президента. «Не нужен даже велосипед — а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу», — добавили в политсиле.

В сентябре 2020 года Порошенко заявил, что расходы на офис главы государства, заложенные в проекте бюджета, свидетельствуют, что в реальности украинский лидер Владимир Зеленский обходится налогоплательщикам дороже всего за всю историю страны. «Когда-то они говорили, что они будут ездить на велосипедах в кортежах (...) Притом что собственной недвижимости и у Зеленского, и у всей этой команды — аж декларация трещит, и еще не все там указано», — сказал политик.

В июле прошлого года офис Зеленского сообщил, что президент с семьей будет временно проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа» после продажи дома в селе Иванковичи. В Верховной Раде упрекнули президента в том, что он нарушил предвыборное обещание не пользоваться государственными резиденциями.